ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕ੍ਰਿਸ ਹੇਮਸਵਰਥ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਫਿਲਮ 'ਐਕਸਟਰੱਕਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ ਹੇਮਸਵਰਥ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਣਦੀਪ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੋਰੀਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਕਰੂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ।”

ਫਿਲਮ 'ਐਕਸਟਰੱਕਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸਿਰਲੇਖ 'ਢਾਕਾ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਹਨ।

ਇਹ ਫਿਲਮ ਟਾਈਲਰ ਰੈਕ (ਹੇਮਸਵਰਥ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ), ਇਕ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਫਿਲਮ 'ਰਾਧੇ' 'ਚ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

20 years after I thought I’ll make a showreel to work over there. It finally happened. So grateful to most amazing crew and cast. It is a dose of Extra Action & emotion! #Extraction starts streaming on April 24 @netflix #SamHargrave @Russo_Brothers @chrishemsworth @NetflixFilm pic.twitter.com/zQ3U7c2DN7