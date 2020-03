ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ 'ਬਾਹੂਬਲੀ' ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਤਿਕ ਰੌਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।



ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬਾਹੂਬਲੀ' ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਤੇਲਗੂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।



Darling #Prabhas contributes

4 Crores to the government to fight against #coronavirus 👏🙏



3 crores to @PMOIndia Relief Fund & 50 lakhs each to @TelanganaCMO Relief Fund and @AndhraPradeshCM Relief Fund 🙌#StayHomeStaySafe#IndiaBattlesCoronavirus pic.twitter.com/tPxwyK6ugQ