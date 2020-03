ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ : ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ 97 ਸਾਲਾ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਇਕੱਲਾ ਬੰਦ ਕਮਰਾ) 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।



97 ਸਾਲਾ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਕੁਆਰੇਂਟਾਈਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੋਵੇ।" ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੀਲਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸਨ।



I am under complete isolation and quarantine due to the #CoronavirusOutbreak. Saira has left nothing to chance, ensuring I do not catch any infection.