ਲੌਕਡਾਉਨ: ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ

I urge you to #StayHomeSaveLives during this #COVID19pandemic



Dawa bhi, dua bhi

Auron se faslaa bhi

Ghareeb ki khidmat

Kamzor ki seva bhi



दवा भी दुआ भी

औरों से फासला भी

ग़रीब कि खिदमत

कमज़ोर कि सेवा भी