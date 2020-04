ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ’ਚ ਇੰਝ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ

All of us should join hands to win this war for humanity.Doing my bit by donating to the PM-CARES Fund & CM's Relief Fund.Let's come out of this stronger.@PMOIndia @narendramodi @CMOMaharashtra @OfficeofUT @AUThackeray

Donate here:https://t.co/TQs6NtaHnmhttps://t.co/5fGxnbyGT4