ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕ ਸੁਨੇਹਾ ‘ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਏਗਾ ਇੰਡੀਆ’, ਵੇਖੋ VIDEO

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਡੀਓ ‘ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਏਗਾ ਇੰਡੀਆ’ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਡੀਓ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਡੀਓ ’ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕੀ ਕੌਸ਼ਲ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ, ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ਼, ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ, ਵਿਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਹੇ ਸਿਤਾਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਡੀਓ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

फिर मुस्कुराएगा इंडिया...



फिर जीत जाएगा इंडिया...



India will fight. India will win!



Good initiative by our film fraternity. https://t.co/utUGm9ObhI