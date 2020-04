ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੋਅ 'ਛੋਟਾ ਭੀਮ'

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਅਤੇ 'ਮਹਾਂਭਾਰਤ' ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਟੂਨ 'ਛੋਟਾ ਭੀਮ' ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।



'ਛੋਟਾ ਭੀਮ' ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਰਨਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ POGO ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ 'ਛੋਟਾ ਭੀਮ' ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ 'ਛੋਟਾ ਭੀਮ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟਾ ਭੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ (3 ਮਈ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



Watch your favourite cartoon character #ChhotaBheem on @DDNational at 2 pm as he saves his friends and village Dholakpur from various troubles. pic.twitter.com/RCAWRoqWxc