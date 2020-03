ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ : ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਣਾ, ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।



ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਣਾ, ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂੰ, ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੁਕਮਾਰ ਹਿਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਤਿਕ ਰੌਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।



This is a truly noble initiative. I vow to support this & contribute. India & Indians are under threat & each one of us have the power to make a difference. Lets support and care for each other as much as we can in this time of crisis. https://t.co/sMEIVi1LjM #Istandwithhumanity pic.twitter.com/D8y5Ww2YXq — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) March 25, 2020

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨੇਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ।"



This one for the daily wage workers. Because we need to do our bit for the ones who work with/for us.

If not corona , lack of basic food might take them down. Let’s help them to get through this. pic.twitter.com/kNexQyuJ1w — taapsee pannu (@taapsee) March 26, 2020

ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"



ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਤਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੰਨਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪਹਿਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਿਰਾਨੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



Let’s take care of the daily wage earners. Film fraternity has come together to help wholeheartedly. I pledge to contribute & support this initiative. Request you all to support the daily wage earners. https://t.co/0xWJ03dmw8 #iStandWithHumanity#MahaveerJain#ArtOfLiving #BMC pic.twitter.com/gYNANdbAL9 — Rajkumar Hirani (@RajkumarHirani) March 25, 2020

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 'ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਹਿਊਮੈਨਟੀ' ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।