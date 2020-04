ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਮਾਇਣ, ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉੱਤਰ ਰਾਮਾਇਣ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਰੀਅਲ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਆਰਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਾਇਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।



ਉੱਤਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਐਪੀਸੋਡ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਸਲੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਉੱਤਰ ਕਾਂਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Tonight's 9pm slot will air a repeat broadcast of the episode of Ramayan that was shown earlier this morning at 9am.