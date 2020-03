ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਸੋਗ

No Caption Needed... I am anyways very light Only 122 kg!!!!!! 😂❤❤❤. www.realstrong.in . . #Repost @beingsalmankhan (@get_repost) ・・・ I am @beingstrongindia and he is @realstrong.in @aaba81. . . #realstrong #wearpride #inhonourofrealheroes #beingstrong #strength #courage #honour #gratitude #thankyou #love #family #respect #salmankhan #whenrealstrongmeetsthestrongest #thisishowweroll #cantstopwontstop #builtforwar #theonlyprime

A post shared by Abdullah Khan (@aaba81) on Jun 21, 2019 at 8:35am PDT