Shaktimaan ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਏ ਖੁਸ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

#Shaktiman thank you @AshokShrivasta6 watching shaktimaan on DD National is awesome after many years. pic.twitter.com/ncIbEokSMM — Kuldeep Aggarwal (@kuldeepgarg46) April 1, 2020

