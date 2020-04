ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਸੀਨ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕਿਹਾ-ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਮੁੜ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਟੀਆਰਪੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਸੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।



ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਟੀਆਰਪੀ ਦੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨ ਐਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ 'ਸੀਤਾ' ਯਾਨੀ ਦੀਪਿਕਾ ਚਿਖਾਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

The beauty of our epics are the many stories, side-stories and interpretations. Not every nuance can possibly make it into a single television script but perhaps leaves the door open for future productions https://t.co/od8HaoBANs