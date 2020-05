ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਦੀ 'ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ' ਅਮੇਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ OTT ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਣਾ-ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਗੁਲਾਬੋ ਸਿਤਾਬੋ' ਨੂੰ ਅਮੇਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਬਾਲਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ' ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



IT'S OFFICIAL... #ShakuntalaDevi - starring #VidyaBalan and #SanyaMalhotra - to premiere on #Amazon Prime Video... Directed by Anu Menon... Produced by Sony Pictures Networks Prod and Abundantia Entertainment. #ShakuntalaDeviOnPrime pic.twitter.com/dVDu4wYUZ8