ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੋਆ ਮੋਰਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਫ਼ੈਨਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਰੀਮ ਮੋਰਾਨੀ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ੋਆ ਮੋਰਾਨੀ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ੂਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ।



Plasma donation round 2 ! Last time it helped get a patient out of ICU , Note from my Doctor “hoping all recovered covid patients come out and donate their blood , u may be able to help someone” #NairHospital #IndiaFightsCorona #plasmatherapy pic.twitter.com/GDoJ1n25te