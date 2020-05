VIDEO: ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਤੁਰਿਆ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ–ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ–ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਸਾਇਕਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਬੀਮਾਰ ਪਏ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਰੀਆ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਡੀਓ ਵਾਹਿਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

11 year old kid driving his Parents from Banaras to Araria. 💔pic.twitter.com/J0uCT9l6g3