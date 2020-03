19 ਸਾਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਸਾਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਕੋਚ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ 28 ਸਾਲਾ ਕੋਚ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।

Delhi Police arrested the 28-year-old boxing coach from Haryana's Sonipat yesterday who allegedly sexually assaulted his 19-year-old student while traveling on a train. https://t.co/HHxqpD2VWA pic.twitter.com/89Cr8eJzLy