ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਦਰੱਖ਼ਤ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਲੂਨ, PPE ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਈ 

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੈਲੂਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਲੂਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Haryana: Two brothers have reopened their roadside barbershop in Panchkula after relaxations in the #lockdown. One of them says,"we have been running this shop since last 20 years. We also bought Personal protective equipment (PPE) kits for our own safety&customers' satisfaction" pic.twitter.com/Lo8sJfwYxW