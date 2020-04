ਦੇਸ਼ ਦੇ 274 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਕੋਰੋਨਾ, ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 274 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3374, ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 472 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 79 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 11 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 267 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

