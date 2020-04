ਹਰਿਆਣਾ: ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇ 8 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, 43 ਹੋਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੂਹ ਮੇਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ।

8 more #COVID19 cases reported today in Haryana of which 5 are from Gurugram and 3 from Nuh. Total cases in the state till now are 43(13 discharged): Haryana Government