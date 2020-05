ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 86,000 ਕੋਰੋਨਾ–ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ, 2752 ਮੌਤਾਂ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ 86,000 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85,940 ਕੋਰੋਨਾ–ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,752 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,000 ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 8,895 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 123 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।

Delhi: A special passenger train, carrying passengers from Ahmedabad arrived at New Delhi railway station today. Vijaylakshmi, a passenger says,"I am very happy due to the train service. I was stuck in Ahmedabad. My children are waiting outside for me.Meeting them after 2 months" pic.twitter.com/3l4FdYLBP5