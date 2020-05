ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਰਾਏਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ, 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਥੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਸ਼ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁੁਤਾਬਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Chhattisgarh: Raigarh Superintendent of Police Santosh Singh & Collector Yashwant Kumar meet those who were affected by gas leak at a paper mill in the district. SP says, "Owner of the mill tried to hide the incident from us & did not inform police. A case will be registered". https://t.co/VsOVl6l3TU pic.twitter.com/p1D73NLAVW