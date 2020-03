ਕੋਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਦਲਿਆ AIIMS ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 260 ਬਿਸਤਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।



ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਏਲਾਈਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।



The team at Unity of Allied Healthcare Professionals, AIIMS have decided to donate their one-day salary to PM CARES Fund. #Coronavirus pic.twitter.com/x9Wcv8P2of