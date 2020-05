ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ, ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ

ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ (AI9I837) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਡੀਗੋ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਦੋਵਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਹਿਣਗੇ।



ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 11 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ 50 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 116 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 114 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।



One passenger on today's AI9I837 Delhi-Ludhiana flight has been found #COVID19 positive. The passenger who works in the security department of Alliance Air was traveling on a paid ticket. All the passengers of this flight are now under state quarantine: Air India pic.twitter.com/KlwF9g64Mc