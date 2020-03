'ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ'

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ -19) ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਂਵੇਂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ, ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 47 ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 170 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ (30 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ (30 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ 52 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।”

ਪੁਣੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

If someone insists to bury the body, they will only be permitted if the body is taken out of Mumbai city's jurisdiction: Praveen Pardeshi, Commissioner of Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) #Maharashtra #COVID19 https://t.co/jGPKIiceId