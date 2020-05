ਅੱਜ ਓੜੀਸ਼ਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ ਅੰਫਾਨ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਰਫ਼ਤਾਰ 185 KM ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ

ਅੰਫਾਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਾਈਕਲੋਨ ਭਾਵ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 155 ਤੋਂ 185 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (KM) ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਰ ਉੱਤਰ ਤੇ ਉੱਤਰ–ਪੱਛਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

ਅੰਫਾਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੀਘਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਦੀਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਓੜੀਸ਼ਾ ਦੇ ਭਦਰਕ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ–ਤੇੜੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਓੜੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ।

ਬਾਲਾਸੋਰ ਦੇ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਟੇ ਉੱਤੇ ਹਲਚਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੰਫਾਨ ਓੜੀਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਤਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

#WATCH: Rainfall and strong winds hit Bhadrak in Odisha. #CycloneAmphan is expected to make landfall today. pic.twitter.com/X8xF9aZ6cf