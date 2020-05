ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।



ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੇਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਭੇਜੇ।



Punjab: Migrant workers hold a protest at Bypass road in Amritsar. A migrant, Pulkit says, "Yesterday, our health screening was done. We boarded a bus also, but were told that our train has been cancelled. We are forced to stay on road now. We request Government to send us home". pic.twitter.com/wvkBwaWC7x