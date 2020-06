ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਅਮੂਲ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਗੁੱਸਾ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮੂਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਅਮੂਲ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ - 'ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਡ੍ਰੈਗਨ'। ਇਸ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਅਮੂਲ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ - About the boycott of Chinese products…



ਅਮੂਲ ਟੋਪਿਕਲ 'ਚ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਆਈਕੋਨਿਕ ਅਮੂਲ ਗਰਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੈਗਨ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੂਲ 'Made In India' ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੋਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ' ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਹੈ।



#Twitter blocked Amul for few mins for doing this and the Chinese do not even allow twitter in the mainland. How Shameful are Commies of California. pic.twitter.com/WjwZzenWvi — Quarantined Naga (@ADenzing) June 6, 2020

ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਅਦਵੈਤ ਕਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮੂਲ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।