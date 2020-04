ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਫ਼ਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ (ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।



ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਇਸ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।



The capabilities of our people to rapidly innovate & adapt to new circumstances never ceases to amaze me. @rajesh664 we need to get him as an advisor to our R&D & product development teams! pic.twitter.com/ssFZUyvMr9