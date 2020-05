ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ UP ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ MP ’ਚ ਪਲਟਿਆ, 5 ਮੌਤਾਂ 11 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੰਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਟਰੱਕ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਪਾਠਾ ’ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ’ਚ 11 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ 18 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਠਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

Madhya Pradesh: 5 labourers died, 11 injured after the truck they were in, overturned near Patha village in Narsinghpur. The labourers were going from Telangana's Hyderabad to Uttar Pradesh in the truck, which was also carrying mangoes. More details awaited. pic.twitter.com/bowYPVMn1P