ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, 18 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ 

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 18 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਾੜ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ YesBank ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

