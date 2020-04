VIDEO: ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ 'ਤੇ 190 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ

ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮ੍ਰਿਤੰਜਨ ਪੂਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 190 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਇਹ ਪੁਲ 1830 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਸੀ।

⁦@mieknathshinde⁩ MSRDC demolishes 190 year old Amrutanjan bridge on Mumbai Pune expressway, to make the road underneath wider! Controlled blast was used to demolish it! ⁦@PTI_News⁩ pic.twitter.com/fjCOujI9Qj