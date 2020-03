ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜੀਟਿਵ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ 'ਚ ਫਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜੀਟਿਵ ਆਈ ਹੈ।



ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਜੀਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 83 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।



7 people, who were evacuated from Iran, have tested positive for #Coronavirus. The total number of positive cases in the state rises to 83: Rajasthan Additional Chief Secretary (Health) Rohit Kumar Singh