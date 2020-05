ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ 'MW ਵੈਕਸੀਨ' ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ, 40 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਸਟ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਮ.ਡਬਲਯੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਏਮਜ਼, ਦਿੱਲੀ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 40 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।



The safety trial of 'Mw vaccine' drug has been completed. But its actual trial will be conducted on 40 patients in PGI Chandigarh, AIIMS-Delhi and AIIMS Bhopal: Dr Jagat Ram, Director PGIMER, Chandigarh#COVID19 pic.twitter.com/NVHlL5e62o