ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 76 ਹੋਏ, ਅੱਜ ਮਿਲੇ 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 76 ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 61 ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ।

Till date, 76 confirmed cases of #COVID19 have been reported in the state (including 4 from Sri Lanka, 1 from Nepal and 20 from other states). 1 death is reported from Ambala: Health Department, Government of Haryana pic.twitter.com/hK8vg8Cwm6