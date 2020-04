ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਦਵਾਈ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ (Hydroxychloroquine) ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦਵਾਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ ਸੰਭਾਵੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ੀਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।



ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਲੇਰੀਆ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੀਆਂ 35.82 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 9 ਟਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਏਪੀਆਈ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।



