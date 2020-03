ਕੋਰੋਨਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ? ਜਾਣੋ, ਅਫਵਾਹ ਜਾਂ ਸੱਚ 

ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

No! Indian Government has NOT announced deduction in the salary/pension of Government employees.



Beware of #Fake messages sweeping across social media on #Coronavirus.



Let's stay home to #StopTheSpreadOfCorona; observe #21DaysLockdown and stop spread of #FakeNews! pic.twitter.com/gcGhiVWdld