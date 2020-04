ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 1445 ਹੋਏ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 693 ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 109 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 4067 ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ 3 ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕੁੱਲ 4067 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1445 ਕੇਸ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

693 new #COVID19 cases have been reported in the last 24 hours, taking the total number to 4067 in India out of which 1445 cases are related to Jablighi Jamaat. 76 per cent cases have been reported in males & 24 per cent in females: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/gV8OtOs664