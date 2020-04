24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ 60 ਮੌਤਾਂ, 1463 ਨਵੇਂ ਕੇਸ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 28,380 ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ 886 ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ



ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੋਮਵਾਰ (27 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 28,380 ਹੋ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗ ਕਾਰਨ 886 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 21,132 ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ।

1463 new cases and 60 deaths reported in the last 24 hours. This is the highest death toll reported in 24 hours. India's total number of #COVID19 positive cases reported stands at 28,380 (including 6362 cured/migrated and 886 deaths) https://t.co/oOWsJHB1bw