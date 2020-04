24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ 51 ਮੌਤਾਂ,1594 ਨਵੇਂ ਕੇਸ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30000 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕੁੱਲ 937 ਮੌਤਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ (28 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 29,974 ਹੋ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ 937 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 22,010 ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ।

1594 new cases and 51 deaths reported in last 24 hours. India's total number of #Coronavirus positive cases rises to 29,974 (including 22010 active cases, 7027 cured/discharged/migrated and 937 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/XKEarSluZm