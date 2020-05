ਦੇਸ਼ 'ਚ 17 ਮਈ ਤਕ ਵਧਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮਤਲਬ 17 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।



ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਓਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਦਰਅਸਲ ਲੌਕਡਾਊਨ 2.0 ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਪੱਧਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਮਈ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਤਕ ਲੌਕਡਾਊਨ 3.0 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।



In red zones, outside containment zones, certain activities are prohibited in addition to those prohibited throughout India. These are: plying of cycle rickshaws&auto rickshaws; taxis&cab aggregators; intra-district&inter-district plying of buses&barber shops,spas&saloons: MHA https://t.co/LCSEKe416U