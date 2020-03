'ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ' - ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਈ ਕਲਾਸ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ (ਤਾਲਾਬੰਦੀ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।



Madhya Pradesh: Police make people get clicked with pamphlets reading 'I'm enemy of society; I won't stay home' if they are found violating section 144 in Mandsaur. SP Hitesh Chaudhary says, "This is part of a social experiment to make people stay home". #Coronavirus pic.twitter.com/GMfzCEHJHb

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੰਦਸੌਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ।"



ਐਸ.ਪੀ. ਹਿਤੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।



'I am enemy of the society; I would not stay home' - read the pamphlets handed over by Uttar Pradesh Police to the people who were found wandering unnecessarily on streets during #JantaCurfew in #Bareilly yesterday. #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/qnKfdnEYEB