ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰ Video ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਸਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਹਾਤੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ - "ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।"

Lawful action has been taken against the accuse by Nashik Rural Police (Maharashtra) & he is in Police Custody.@invinciblearti@THEFACTGLOBAL#coronavirus https://t.co/Q6Zzga0HVo