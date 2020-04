ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 21393 ਕੇਸ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਰਵਾਰ (23 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ 21,393 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ 681 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 16,454 ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਮ ਪਾਵਰਡ ਗਰੁੱਪ -2 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਾਂ।



In last 30 days of lockdown, we have been able to cut transmission, minimise spread, consistently ramp up our testing & utilize this time to prepare ourselves for future: CK Mishra,Environment Secretary&Chairman,Empowered Group-2 #COVID19 pic.twitter.com/hY7bpNu8TL