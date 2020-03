ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਵੇ ਦਰਜ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 400 ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 163 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ (ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ) ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

Delhi Government to ask police to register FIR against Maulana of Markaz, Nizamuddin: Delhi Govt



Around 300-400 people had attended a religious gathering at Markaz & 163 people from Nizamuddin, likely to be infected with #COVID19, have been admitted to Lok Nayak Hospital, Delhi. pic.twitter.com/DrVxvqEcPq