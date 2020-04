ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਿਫ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹੈ ਪੁਛਗਿੱਛ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੀਫ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

Delhi Police Special Cell has arrested one Shifa-Ur-Rehman in connection with North East Delhi riots case, his questioning is underway: Delhi Police