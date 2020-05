ਫੈਜ਼ਲ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ TikTok ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।



ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਟਿਕ ਟਾਕ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ) ਅਨੁਜ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Written to @DGPMaharashtra DGP to take action against #FaizalSiddiqui. Also wrote to @TikTok_IN to block this person from the platform, though they have deleted the video from it after a call from @NCWIndia https://t.co/drBqy9ykji pic.twitter.com/X1CpM8soBt