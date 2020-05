ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ'। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਿਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀਜੀਐਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਫੇਲ੍ਹ ਅਮਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਭਾਰਤ।”

ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਿਤ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ (31), ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅਮਿਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਦਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸੀ।”

