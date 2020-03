ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ 

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (16 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਗੜ੍ਹਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਾਰੂ, ਅਬਦਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਿਯਮ ਸਿੰਘ ਜਡੇਜਾ, ਲਿੰਬਡੀ ਤੋਂ ਸੋਮਾ ਕੋਲੀ ਪਟੇਲ, ਧਾਰੀ ਤੋਂ ਜੇ ਵੀ ਕਾਕਡੀਆ ਅਤੇ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਮੰਗਲ ਗਵਿਤ ਹਨ।

