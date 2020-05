ਹੰਦਵਾੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਅਨੁਜ ਸੂਦ ਦਾ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮੇਜਰ ਅਨੁਜ ਸੂਦ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਅਨੁਜ ਸੂਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਨੁਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਇਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।



''ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ'', 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ 'ਕੀ ਜੈ' ਅਤੇ ''ਮੇਜਰ ਅਨੁਜ ਅਮਰ ਰਹੇ'' ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ।

Haryana: Mortal remains of Major Anuj Sood being taken to a cremation ground from his residence in Panchkula. He lost his life in an encounter in Handwara, Jammu & Kashmir on 2nd May. pic.twitter.com/CpcICLDSNI