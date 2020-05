ਏਅਰ ਚੀਫ਼ ਨੇ ਤੇਜਸ 'ਚ ਭਰੀ ਉਡਾਨ, 18ਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਸਕਵਾਰਡਨ 'ਫਲਾਇੰਗ ਬੁਲੇਟਸ' ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਕਵਾਰਡਨ ਅੱਜ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕਵਾਰਡਨ ਨੂੰ 'ਫ਼ਲਾਇੰਗ ਬੁਲੇਟਸ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਕੇਐਸ ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਉਡਾਣ ਭਰੀ।



ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਨੇੜੇ ਸੁਲੂਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਕਵਾਰਡਨ ਐਲਸੀਏ ਤੇਜਸ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਤੇਜਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਕਵਾਰਡਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 45ਵੀਂ ਸਕਵਾਰਡਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।



IAF Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria today flew the Light Combat Aircraft Tejas fighter with 45 Squadron at Air Force Station Sulur. He flew the single-seater LCA. pic.twitter.com/Edu0X3hMEW